La preocupación de Mosa tras las amenazas de muerte: "Mi familia me pide que dé un paso al costado"

Colo Colo no ha tenido días tranquilos antes del inicio del torneo 2018. Pese a la obtención de la Supercopa y la oficialización de Carlos Carmona, los hinchas no están contentos con la gestión de Aníbal Mosa al mando de Blanco y Negro y así lo demostraron la semana pasada al manifestarse a las afueras del Monumental por la suspensión de la Noche Alba y la demora en la llegada de los refuerzos.

Sin embargo, la molestia de los hinchas dio un paso más allá en medio de la disputa de la Supercopa, luego que los hinchas exhibieran un lienzo amenazando de muerte al timonel de los albos. "Mosa y Vial, se van o los matamos", rezaba la pancarta que exhibió un sector de los fanáticos ubicados en la tribuna Andes del Estadio Nacional.

Ante esta situación, el empresario puertomontino se mostró preocupado y aseguró que tomará las acciones legales pertinentes para dar con los responsables: "Hay que investigar quién está atrás. Vamos a colocar una querella. Esto tiene que tener un corte acá", dijo en medio de la presentación de Carlos Carmona y Brayan Cortés, los dos refuerzos que tiene Colo Colo hasta el momento.

"Lo tomé muy mal, es muy grave, te hace pensar muchas cosas cuando hay este tipo de amenazas. Mi familia se vio resentida por esto y me piden que dé un paso al costado, pero si lo hago sería darles la razón (a los violentistas) y no voy a hacer eso. El colocolino no anda amenazando de muerte", agregó el dirigente.

Además, el club ya anunció que este martes realizará una querella por las amenazas contra Aníbal Mosa, además de repudiar los hechos ocurridos en el Estadio Nacional para la victoria por 3 a 0 de Colo Colo ante Santiago Wanderers en la disputa de la Supercopa.