Álvaro Salazar se despidió de Colo Colo con emotiva carta: "Amor forzado no es amor"

Álvaro Salazar peleó por años en Colo Colo para ser el arquero titular del club que lo formó, pero nunca pudo quedarse con la número 1 en el Monumental. Luego de ascender al primer equipo en 2012, el portero tuvo pocas opciones e, incluso, salió a préstamo a Barnechea en la temporada 2014/15, siendo el Clausura 2017 el campeonato donde más opciones tuvo, luego que Pablo Guede mandara a Paulo Garcés a la banca por los errores cometidos.

Pero eso fue sólo un oasis dentro de una historia marcada por la suplencia más que la titularidad. Para 2018 el panorama no iba a ser mejor y Salazar estaba destinado a ser el tercer arquero tras la llegada del joven Brayan Cortés para ser la primera alternativa del experimentado Agustín Orión, titular indiscutido para el director técnico de cara a los desafíos de la temporada.

Con este panorama, al arquero no le quedó más opción que salir y ya selló su llegada a Universidad de Concepción, club que compró la mitad de su pase. En su adiós, el formado en Colo Colo publicó una emotiva carta en su cuenta de Instagram para agradecer el cariño que le entregaron los hinchas y explicando los motivos de su salida en busca de la titularidad, la que ahora deberá pelear con el Tigre Muñoz.

"Llegó el momento de tomar una difícil decisión como familia: partir de un gran club, de una institución que considero mi casa. Sólo tengo palabras de agradecimiento a cada hincha que siempre tuvo una palabra de aliento hacia mí. Independiente del resultado final, siempre sentí un respaldo incondicional de cada uno de ustedes (sic)", comenzó Álvaro Salazar en su escrito.

"Punto aparte es la gente del club que me entregó todas las herramientas para mi desarrollo desde los 13 años, a cada guardia, la gente de lavandería y aseo, utileros, paramédicos, cancheros de cadete y de plantel. Agradecer al cuerpo técnico por la confianza y la oportunidad de pertenecer a este gran plantel. Sólo desearles el mejor de los éxitos en todos los desafíos que se vienen (sic)", agregó.

Pese a las muestras de afecto, Álvaro Salazar siguió con un sentido mensaje por las pocas oportunidades que en algún momento tuvo: "el amor incondicional que le tengo a estos colores, aunque muchas veces no lo sentí correspondido y amor forzado no es amor, por mi parte jamás cambiará. Me voy con la frente en alto y mirando cada sueño q falta por conseguir y que en mi próximo destino lucharé por alcanzarlos. Voy con una ambición tremenda a mi nuevo club, a dejarlo todo por esta gran institución que está confiando en mí. De parte de mi familia Salazar & Mercado, millones de gracias Cacique".