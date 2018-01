La "Alexismanía" tocó a David Beckham: "Estoy emocionado de tener a alguien de su talento en Manchester United"

Impacto mundial causó el arribo de Alexis Sánchez a Manchester United. Muchas personalidades han hablado del fichaje de la temporada en Europa, y ahora fue el turno del histórico jugador de los Diablos Rojos, David Beckham, quien mostró toda su devoción por el chileno.

El ex 7 de los mancunianos, mismo número que heredó el tocopillano, dijo que está feliz por el arribo de Sánchez al equipo "más grande" de Inglaterra.

"Todavía no puedo creer que haya sucedido. Cuando eres parte de un club grande como Arsenal, y después te vas unas horas más al norte 'al club más grande' es impresionante de ver", sentenció Becks.

Publimetro Chile Ibrahimovic se transforma en la primera víctima de Alexis en el Manchester United El delantero sueco entiende que el chileno será el titular en el equipo de Mourinho por lo que buscará salir del club en junio. Su destino estaría en la MLS.

Pero el ex volante inglés no se quedó ahí, porque aseguró que está emocionado por la presencia del ex FC Barcelona en las filas del club de sus amores.

"Le deseo suerte, soy un fan de Manchester United y estoy emocionado de ver a alguien de su talento con la camiseta del United", sentenció.

Alexis Sánchez podría tener su estreno en la Premier con la camiseta del United este miércoles, cuando visiten a Tottenham.