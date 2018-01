Cooper quiere abrir el canal de Panamá: "Depende de mí que puedan mirar a otros panameños"

Universidad de Chile sorprendió a todos con el fichaje del panameño Armando Cooper. Pese a ser seleccionado de su país, que clasificó a Rusia 2018, el volante no es un jugador muy conocido en el medio local, por lo que su llegada tomó por sorpresa a los fanáticos nacionales y sobre todo a los azules.

Ante la sorpresa que ha generado su contratación, el mediocampista, que se declaró un volante mixto más que de creación, sabe que tiene que rendir bien para convencer a los hinchas que es una buena alternativa y de paso abrirle la puerta a otros panameños para que sean vistos por los clubes chilenos como potenciales refuerzos:

"Cada jugador y persona tiene sus cualidades y se adapta a donde va dependiendo de su personalidad. Que los equipos chilenos miren a Panamá y a Centroamérica depende de mí y de lo que haga acá, también de lo que haga mi compañero Gabriel Torres en Huachipato. Eso abre las puertas a que otros clubes puedan mirar a otros panameños. Nosotros como panameños estamos explorando nuevos mercados y nos toca demostrar con jerarquía, tranquilidad y paciencia que podemos y sabemos jugar bien al fútbol", dijo el nuevo jugador de la U.

Además, sobre sus características como jugadores, el caribeño señaló que "me siento cómodo como volante mixto, he jugado en la mitad de la cancha como doble cinco, o por derecha e izquierda. Puedo jugar de 10, pero me cuesta más porque bajo mucho a buscar la pelota y ayudar al equipo en defensa. Si juego de 10 me va a costar porque iré a acompañar en defensa, lo hago por naturaleza, y va a ser más difícil llegar adelante del delantero por la distancia".

"Siempre trato de habilitar a mis delanteros, a los jugadores de más adelante. Mi carrera comenzó como un jugador más encarador, que iba por las banda, pero con el tiempo fui desarrollando otras cualidades", dijo Cooper y luego, sobre la pelea por la titularidad, concluyó: "uno se lo gana trabajando, esforzándose y demostrando que tienes las ganas de querer jugar y aportar. Los jugadores en un club tenemos competencia sana, dar lo mejor y aportar".

Otras frases de Armando Cooper