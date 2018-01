Matías Dituro confía en la UC: "Tenemos bastante calidad y un plantel amplio"

Mientras Colo Colo y Universidad de Chile remecen el mercado con fichajes millonarios, Universidad Católica ha reestructurado su plantel con marcada austeridad. Considerando que no jugarán Copa Libertadores, los cruzados han tenido un mercado más tranquilo, pero, pese a ello, en el camarín cruzado, tal como comentó Matías Dituro, confían en el nivel que puede exhibir el equipo comandado por Beñat San José durante 2018.

"Tenemos un plantel muy bueno, todos los jugadores que están en el plantel quieren estar en Católica, quieren dar lo mejor de cada uno para lograr los objetivos", declaró el arquero argentino, quien es uno de los tres refuerzos que ha llegado a la UC en el presente mercado. Los otros son Marcos Bolados y Andrés Vilches.

Sobre lo hecho por Cruzados en materia de fichajes, el ex Bolívar sostuvo que "con respecto a las contrataciones es algo que no me corresponde hablar a mí, pero creo que tenemos bastante calidad, tenemos un plantel amplio para jugar en los dos frentes que tenemos este año".

En cuanto a su adaptación al plantel cruzado, el meta de 30 años expresó que "me siento muy bien, he hecho una semana y media muy fuerte de entrenamiento que me vino muy bien. Con los compañeros muy bien, me han hecho sentir muy cómodos en el vestuario".

Finalmente, el arquero comentó que la UC no tendrá problemas para cumplir con los minutos de la regla Sub 20. "Católica siempre se caracterizó por tener una cantera muy buena y los compañeros que pueden cumplir la regla tienen mucha calidad y están porque se lo merecen. En este caso David (Henríquez) es un gran delantero y tiene muchas cualidades, es un chico que escucha, que quiere crecer y dar lo mejor para el equipo", dijo.

Matías Dituro se perfila como arquero titular para el debut de Universidad Católica en el campeonato anual del 2018 que arranca este viernes, justamente con el encuentro en el que los franjeados harán de locales ante Deportes Temuco, a partir de las 20:00 en San Carlos de Apoquindo.