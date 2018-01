Ecuador no está conforme con los cambios en la Davis: "Era tradición esas batallas a cinco sets"

En Ecuador están conscientes de que el equipo chileno es el favorito para quedarse con la serie de Copa Davis por la primera ronda de la Zona I Americana, que arrancará este viernes en el Court Central del Estadio Nacional. Al menos, así lo reconoció el capitán del conjunto del Guayas, Raúl Viver, quien advirtió que la superioridad de Chile no sólo presionará a su principal figura, Roberto Quiroz, sino que también al elenco capitaneado por Nicolás Massú.

"Presión hay siempre, yo creo que no sólo para Roberto (Quiroz) sino para todos. En Copa Davis va a haber presión siempre, es parte de esta competencia. Va a haber presión para Chile también por el mismo hecho de ser locales y el cierto favoritismo que tienen", reconoció en conferencia de prensa.

Además, sobre los cambios que tendrán los partidos en la Zona I Americana, que pasarán de cinco a tres sets, Raúl Viver no se mostró contento: "para mí es tradición de la Copa Davis esas batallas a cinco sets. Vamos a ver qué pasa con este formato. Si me lo preguntas a mí, no me gusta este formato y definitivamente cambia un poco la manera de prepararse".

Con el nuevo formato de la Copa Davis las series pasarán de tres a dos días, por lo que el encuentro entre Chile y Ecuador será sólo el 2 y 3 de febrero.