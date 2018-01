Felipe Gutiérrez fue desvinculado del Betis y quedó libre a un día del cierre del libro de pases en Europa

A menos de 24 horas de cerrar el libro de pases en Europa, el volante nacional Felipe Gutiérrez recibió una dura noticia: el Real Betis de España informó a través de un comunicado de prensa su desvinculación del club. El chileno, que sumó 14 partidos y un gol con la camiseta de los andaluces, quedó con el pase en su poder y ahora negociará como jugador libre.

"El jugador chileno Felipe Gutiérrez queda desvinculado de la disciplina del Real Betis Balompié. El club le agradece los servicios prestados y le desea la mejor de las suertes en su futuro profesional", apunta el escueto reporte que publicó el cuadro español a su página web.

A pesar de que aún tenía contrato con la institución hasta 2020, la partida de Gutiérrez no es tan sorpresiva y parecía cosa de tiempo. A inicios del 2017, el nacional no entró en los planes del técnico y la dirigencia del Real Betis decidió enviarlo a préstamo a Internacional de Porto Alegre, donde participó en 16 encuentros y marcó un tanto. Sin embargo, en Brasil no convenció del todo y los Colorados no hicieron uso de la opción, por lo que tuvo que volver a España para encontrarse con la realidad que no sería considerado.

Con este panorama, la desvinculación era el paso a seguir y ahora, a sus 27 años, buscará un nuevo horizonte, siendo, según informan desde España, la MLS su más posible destino para continuar su carrera.