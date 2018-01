Manchester City le respondió al United tras "quitarle" a Alexis con un fichaje millonario

Manchester City tenía encaminado el fichaje de Alexis Sánchez desde Arsenal, hasta que apareció Manchester United y se llevó al delantero chileno. Tras ello, los punteros de la Premier League siguieron trabajando en la conformación de su plantel, y este martes se confirmó el arribo del defensa central Aymeric Laporte.

El que era jugador de Athletic Club de Bilbao llega a los ciudadanos tras un millonario acuerdo, porque pagaron 65 millones de euros para quedarse con sus servicios.

Defensive reinforcements acquired! 💪🇫🇷

Please #welcomeaymeric to the Club! pic.twitter.com/cDu4FWOKlb

— Manchester City (@ManCity) January 30, 2018