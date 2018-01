Fichaje estrella: Pistons envió tres jugadores a los Clippers para quedarse con Blake Griffin

Detroit Pistons cerró este martes el fichaje de Blake Griffin, el estelar ala pívot de Clippers de Los Ángeles, en un acuerdo que incluyó la cesión de tres jugadores.

Los Pistons anunciaron el acuerdo a primera hora del martes y confirmaron que enviaron a Tobias Harris, Avery Bradley y Boban Marjanovic a Los Ángeles, que, además, recibió turnos de draft. Los Pistons también sumaron a Brice Johnson y Willie Reed a sus filas, pero Griffin fue el fichaje que captó toda la atención y remeció el mercado de la NBA.

Esta temporada, Griffin promedia 22,6 puntos, 7,9 rebotes y 5,4 asistencias en 33 juegos partidos, pero su ahora ex equipo sufrió una plaga de lesiones que los complicó y los tiene novenos en la clasificación de la Conferencia Oeste.

Detroit, en tanto, también atraviesa problemas y han perdido ocho juegos consecutivos, por lo que esperan que la llegada del ala pivot los salve del mal momento.

