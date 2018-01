Alexis dejó la grande: la seguidillas de fichajes estelares que se produjeron por "culpa" de Sánchez

El pasado lunes 22 de enero Alexis Sánchez fue presentado como flamante refuerzo de Manchester United. Han pasado los días desde el fichaje del delantero chileno, sin embargo, en la jornada de este miércoles, se confirmaron nuevos traspasos causados, precisamente, porque el máximo goleador de la selección chilena cambió de club.

El fichaje del chileno a los Diablos Rojos remeció el mercado europeo, se produjeron tres traspasos en un sólo día, generando un círculo que involucra a Borussia Dortmund, Chelsea y Arsenal.

Tras la llegada de Aubameyang a los Gunners para reemplazar al tocopillano, en los londinenses confirmaron la partida de Olivier Giroud a Chelsea, y en Borussia Dortmund confirmaron a Michy Batshuayi para reemplazar al gabonés, el belga llega proveniente de los blues.

Una movida cuádruple, que empezó con la partida de Alexis a Manchester United. El mercado europeo se movió con todo.

Chelsea Football Club has today completed the signing of Olivier Giroud from Arsenal.

Full story 👉 https://t.co/XDqSwzsZmO#GiroudIsBlue pic.twitter.com/5d1sRuBNrB

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 31, 2018