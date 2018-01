Alexis sufrió en su regreso a Londres con un Manchester United que pierde terreno en la Premier

Alexis Sánchez debutó el viernes pasado con la camiseta de Manchester United, ante el modesto Yeovil en la Copa FA, sin embargo todos estaban esperando su estreno con los Diablos Rojos en la Premier, y fue triste, porque su equipo se inclinó por un claro 2-0 ante Tottenham, en el emblemático Estadio Wembley de Londres.

El equipo blanco pegó de entrada, porque a los 14 segundos abrió la cuenta, gracias a la aparición de Christian Eriksen, quien se metió solo al área visitante y con un zurdazo colocado batió a David de Gea.

El chileno hizo lo de siempre. Las corrió todas, se movió por las bandas, recuperó balones e intentó generar fútbol, cargándose por el sector izquierdo, no obstante la suerte no estuvo con él. Es más, sufrió pifias durante todo el compromiso, porque el público de los Spurs no le perdonará jamás su paso por Arsenal, archirrivales de los londinenses.

Cuando el United asomaba con el propio Sánchez y Lukaku, llegó la segunda estocada y fue con un gol en contra de Phil Jones, cuando el reloj apuntaba los 28 minutos.

En la segunda parte De Gea fue figura y salvó que cayera el tercer tanto. En tanto, Alexis sufrió varios golpes, y se trenzó en una discusión con Ali, quien le propinó una dura patada.

Manchester United y Alexis se van con las manos vacías de Londres, alejándose así del puntero de la Premier League, que derrotó por 3-0 a West Brom. Los cuidadanos están punteros con 68 unidades, dejando a los Diablos Rojos con 53 puntos.

Así vivimos el minuto a minuto