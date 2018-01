Córdova y el empate ante Melgar: "De los casi 30 partidos que he dirigido en Wanderers podría decir que éste es el mejor"

Para el director técnico de Santiago Wanderers, Nicolás Córdova, el empate 1-1 ante Melgar jugado en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso, por la ida de la segunda ronda de la Copa Libertadores, fue el mejor encuentro de su era en el equipo de la Quinta Región.

En su conferencia de prensa posterior al encuentro, el ex mediocampista manifestó que "tuvimos muchos argumentos para poder llevarnos el partido y lamentablemente, en una jugada muy fortuita, que no tiene nada que ver con un tema táctico, termina quedando solo el delantero rival, nos convierte y eso no nos permite ganar un partido que estaba totalmente controlado y estuvo totalmente controlado los 90 minutos".

Por lo mismo, el DT de 38 años sostuvo que "de los casi 30 partidos que he dirigido en Wanderers podría decir que este es el mejor, por varios temas. En el segundo tiempo el equipo estaba 10 metros sobre la mitad de la cancha, Melgar no podía salir, pero eso me deja con una sensación amarga, porque el equipo no pudo llevarse el triunfo pese a hacer los méritos".

Eso sí, Córdova expresó que "lamentablemente, como ha sido en mi estadía en Wanderers, no se puede concretar todo el trabajo que hacemos, eso es lo que más me pesa. Llevamos 28 partidos dirigidos y hemos partido sólo siete, hay una sensación de que hemos perdido mucho y en realidad no hemos perdido tanto, pero sí, hemos perdido partidos donde hemos tenido opciones para dar el golpe".

Consultado por si la ausencia de un 10 clásico le pesa a Wanderers, el entrenador caturro estableció que "puede ser que falte alguien que pueda meter un pase gol o no, pero creo que hoy no pasó por eso, distinto sería por si no tuviéramos ocasiones, pero no creo que lo de hoy pase por la falta de un jugador puntual".