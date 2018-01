Silenció una Noche Alba: El recuerdo del gol que Insaurralde le marcó a Colo Colo

Colo Colo ya empieza a tomar forma para la temporada 2018 y este miércoles oficializó y presentó a su tercer refuerzo: el argentino Juan Manuel Insaurralde. Luego del atraso en la oficialización de los fichajes, los albos se pusieron las pilas y en tres días presentaron a Carlos Carmona y al defensor proveniente de Boca Juniors.

Con la llegada de Chaco, como es conocido el zaguero de 33 años, Pablo Guede completó su deseo de tener otro defensor central y lo hizo con un jugador que tiene larga experiencia en el fútbol argentino y que es conocido por su pierna fuerte. Un fichaje que ilusiona a los fanáticos por la trayectoria y por ser un zaguero que no le pesará la camiseta al estar acostumbrado a los grandes desafíos.

Aconsejado por Agustín Orión, quien estuvo escuchando atentamente la conferencia de presentación tras la puerta de la sala de prensa, Insaurralde no dudó en fichar por un equipo al que ya sabe de marcarle. Es que en 2009, cuando vestía la camiseta de Newell's Old Boys, el defensor visitó el estadio Monumental para la Noche Alba y se inscribió en el marcador en la victoria de los argentinos por 3 a 1 ante su ahora nuevo equipo. Un tanto que no dudó en recordar fuera de micrófonos una vez que terminaron de presentarlo.

Cuando se jugaban 14 minutos del partido y los fanáticos albos esperaban con ansias un tanto de sus recién presentadas figuras, el zaguero argentino pinchó una pelota en el área chica y anotó la apertura del marcador. Luego, sus compañeros Leandro Armani (30') y Mauricio Sperdutti (53') se encargarían de estirar las cifras y Lucas Barrios descontaría para hacer un poco más decoroso el marcador.

Su otro gol en Chile

Sin embargo, ese tanto no es el único ni el más importante que convirtió en tierras chilenas. En 2012, ya con la camiseta de Boca Juniors, Juan Manuel Insaurralde viajó a Chile para enfrentar a Unión Española en el Santa Laura y nuevamente se inscribió en el marcador para la victoria 3 a 2 que consiguió su entonces equipo por los octavos de final de vuelta de la Copa Libertadores.

Tal como en el Monumental, el zaguero fue el encargado de abrir la cuenta y lo hizo pinchando un centro rasante de Juan Román Riquelme. Tras su tanto, Pablo Mouche, también asistido por el histórico 10, marcó el 2 a 0 (50'). Pese a ir abajo en el marcador, Unión Española se ilusionó con el empate luego que Jean Paul Pineda descontara en los 62 minutos.

Pero los hispanos poco pudieron hacer contra el poderío de Riquelme, quien, además de las dos asistencias anteriores, se encargó de marcar el tercero de los xeneizes. Luego, a veinte minutos del final, el descuento de Sebastián Jaime de poco ayudaría a los de Plaza Chacabuco y quedarían eliminados con un marcador global de 5 a 3.