El copero Gonzalo Lama será singlista ante Ecuador: "Siempre juego bien la Davis"

Nicolás Massú ya definió al segundo singlista del equipo chileno para la serie de Copa Davis frente a Ecuador, que arrancará este viernes en el Court Central del Estadio Nacional. Y el elegido por el capitán del elenco criollo es Gonzalo Lama (405° del ranking ATP), debido a su mayor experiencia que Tomás Barrios.

El León se mostró contento por acompañar a Nicolás Jarry en los puntos individuales y se refirió al destacado nivel que muestra jugando por la Ensaladera de Plata.

Publimetro Chile El último "ataque de locura" de Marcelo Chino Ríos con la prensa incluyó a Diego Maradona El asesor de Nicolás Massú en el equipo chileno de Copa Davis no quiso hablar con los periodistas y emuló una recordada frase del argentino.

"Ahora tengo que responder a las expectativas, nunca es fácil, siempre he llegado con mucho nerviosismo a la Copa Davis y por suerte siempre he salido jugando bien", reconoció la tercera raqueta criolla.

"Yo creo que no es casualidad que siempre juego bien en la Davis, pero tengo que estar igual de atento que como lo he estado siempre, no me puedo relajar con eso. Tengo que prepararme igual o de mejor manera que en las otras veces", añadió.

Consignar que este jueves se realizará el sorteo que determinará si Nicolás Jarry o el propio Lama abrirá los fuegos de la llave entre Chile y Ecuador.