Mourinho destacó la actuación de Alexis en Wembley: "Lo dio todo y me deja una buena sensación"

Pese a la durísima derrota a manos de Tottenham, el técnico del Manchester United, José Mourinho destacó el nivel de Alexis Sánchez quien tuvo una difícil jornada en Wembley.

La caída 2-0 que lo aleja aún más de la lucha por el título de la Premier League contra Manchester City, dejó golpeado al técnico portugués quien tuvo un particular análisis del gol de Christian Erikssen a los 11 segundos.

"Nosotros no presionamos la pelota. Un error. No ganamos la pelota en el aire. Segundo error No ganamos la segunda pelota en el suelo. Tercer error. No cubrimos el interior, el interior completo cuando llega Eriksen. Cuatro errores después de 15 segundos y estás perdiendo 1-0”, indicó Mou.

Sobre el desempeño del tocopillano, Mourinho tuvo buenas palabras. “Trabajó duro, pero por la transformación que tuvo el partido, el encuentro no fue para él. En la segunda parte traté de darle una posición más cercana a Lukaku, pero tuvo la necesidad de bajar mucho para organizar”, expresó.

"Lo dio todo, fue un buen esfuerzo y me deja una buena sensación para mí el que juegue con ese espíritu”, agregó.