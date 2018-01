¿Perdido con tanto cambio? Guía para saber cómo se juega la nueva Copa Davis

En 1900 se jugó la primera versión de la Copa Davis. Hace 118 años empezó a disputarse la Copa Mundial del Tenis, toda una tradición en el deporte blanco, el cual estrenará nuevo formato, que afectará directamente a Chile.

A partir de 2018 los Grupos I y II estarán bajo la lupa de los expertos, porque acá se realizarán varios testeos, ya que la Federación Internacional de Tenis (ITF por sus siglas en inglés) quiere modernizar el certamen y favorecer a los jugadores, para que ellos se animen a defender a sus países.

Por este motivo la serie entre Chile y Ecuador, que arranca este viernes a las 11:00 horas en el Court Central del Nacional, se disputará en dos días, es decir, entre viernes y sábado, y no tres como era anteriormente.

En el primer día de competencia se jugarán los dos primeros singles, más el dobles. Mientras que el sábado se desarrollarán los otros dos duelos de individuales que estaban pendientes.

Publimetro Chile Ecuador no está conforme con los cambios en la Davis: "Era tradición esas batallas a cinco sets" Raúl Viver, capitán de los del Guayas, le traspasó la presión a Chile en la previa de la serie y cuestionó los cambios del torneo.

Compactar la serie se puede gracias a que los partidos ya no se jugarán a cinco sets, sino que ahora son al mejor de tres mangas. Esta medida es la que tiene más molestos a los nostálgicos, quienes aseguran que una Davis con pleitos más cortos pierde su esencia.

"Para mí es tradición de la Copa Davis esas batallas a cinco sets. Vamos a ver qué pasa con este formato. Si me lo preguntas a mí, no me gusta este formato y definitivamente cambia un poco la manera de prepararse", dijo Raúl Viver, capitán del equipo ecuatoriano, y además récord mundial, con 25 años consecutivos a cargo del cuadro del Guayas.

¿Qué pasa si la serie se define el viernes?

Con el nuevo formato de la Davis puede que una serie quede definida el primer día de competencia, por eso la pregunta es ¿qué pasa con los partidos del sábado? Si es que van 3-0, se juega solamente el cuarto punto, siempre al mejor de tres sets (la regla actual dice que si una llave está sellada igual se juegan los dos sencillos).

Mientras que está establecido que si la confrontación se define en el cuarto punto, por ningún motivo se jugará el quinto partido. Es decir, habrá quinto duelo sólo en el caso que el match vaya 2-2.

Cinco jugadores por equipo

Otra de las normas nuevas, que aparte de regir para las zonas continentales también está vigente para el Grupo Mundial, es que los equipos pueden nominar a cinco jugadores, uno más que la regla anterior.

Dichos cambios se probarán este fin de semana alrededor del mundo, con Chile jugando como local ante Ecuador. El ganador de la serie se medirá con Argentina por la final de la Zona Americana I.

¿Te gustaron los cambios?