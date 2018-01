Vilches se perfila como puntero en la UC: "Por la forma de jugar creo que aprovecho muy bien esa posición"

En la versión 2018 de Universidad Católica, el delantero Andrés Vilches se proyecta como titular en la oncena ideal del DT Beñat San José, sin embargo el español no contempla al ex Colo Colo en su posición natural de centro delantero, sino que pretende utilizarlo como puntero izquierdo.

Acerca de aquel rol, el propio Vilches comentó que "en lo personal me siento cómodo, es una posición que ya conocía y por la forma de jugar creo que aprovecho muy bien esa posición. Eso sí, tengo que adaptarme más al tema del ida y vuelta, que se irá dando con los partidos, pero estoy cómodo, hemos hecho una gran pretemporada y eso me tiene muy contento. Me acomoda cualquier posición en el ataque".

Sobre el hecho de estar llamado a convertirse en uno de los goleadores del equipo, el formado en Huachipato sostuvo que "no sé si llamarlo responsabilidad, porque somos varios los que llegamos al ataque. Si bien uno por naturaleza como delantero trata de marcar y estar presente en cada partido, creo que la forma de jugar nos va a venir muy bien para todos los que atacamos y esperemos estar a la altura de lo que quiere el técnico, marcar goles y tener buena presencia en el ataque".

Consultado por David Llanos, uno de sus compañeros en ofensiva, el ariete de 26 años contó que "conozco a David desde Huachipato y sé la calidad de jugador que es, no me sorprende que el profe lo haya querido (en Bolívar). Es un gran jugador, quedó demostrado cuando le tocó jugar acá, cuando estuvo bien marcó y siempre rindió. Estamos muy contentos que él pueda ser nuestro centro de ataque, confiamos mucho en él".

Mientras que sobre el juvenil David Henríquez, quien completaría el tridente de ataque en el debut en el torneo ante Deportes Temuco este viernes, dijo que "lo veo muy bien, desde que llegué me di cuenta que era un gran jugador, que trabaja mucho, que se entrega en cada entrenamiento y eso ha dado sus frutos. Creo que ha sido un gran aporte dentro de la pretemporada y tiene toda la confianza del cuerpo técnico y obviamente también la de nosotros".