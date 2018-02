La autocrítica del Tigre Muñoz: "Fui responsable, tuve una noche poco feliz"

Universidad de Concepción sufrió en su estreno en la Copa Libertadores 2018. Pese a la ilusión que existía en el equipo de Francisco Bozán, Vasco da Gama les propinó una dura goleada por 4 a 0 en el partido de ida de la segunda ronda, disputado en el estadio Ester Roa, y todas las culpas de la derrota recayeron en el arquero Cristián Muñoz.

Es que dos errores del arquero le costaron caro a los del Campanil y ven muy reducidas sus opciones de avanzar de fase. Primero, el veterano guardameta intentó despejar una pelota en la mitad de la cancha y el balón fue directo a dar en André Ríos, quien puso las manos para interceptar el despeje y dejársela a Evander para que defina con el arco descubierto. Luego, con el marcador 2 a 0 en favor de los visitantes, Muñoz no pudo embolsar un centro rasante y la pelota suelta le quedó a Yago Pikachu para que marque sin problemas.

Por eso, luego de la derrota, el Tigre no dudó en hacer una autocrítica por su negra jornada y en conversación con CDF señaló que "fui responsable, tuve una noche poco feliz. Uno siempre quiere rendir de forma perfecta, pero no pude. El puesto es muy ingrato".

Además, sobre el análisis de sus fallos, Muñoz dijo que "en el segundo gol intenté despejar y me salió al cuerpo, la pelota le pegó en la mano, pero el árbitro no lo vio así. En el tercero intenté controlar el balón pero se me trabó la rodilla y la cancha me jugó una mala pasada".

Para finalizar, Cristián Muñoz analizó, a sus 40 años, la opción de retirarse a fin de año: "a cierta edad uno piensa en la finalización de la carrera, es una opción. Terminaré mi contrato con Universidad de Concepción y definiré mi futuro a fin de año. No hay nada claro".