El calvario de César Pinares para llegar a Colo Colo: "Sentía que me estaban cortando las piernas"

La llegada de César Pinares a Colo Colo costó más de la cuenta pero este jueves se hizo oficial y ya fue presentado como el cuarto y último refuerzo de los albos. El puntero tuvo más de un problema para encontrar la salida del Al Sharjah. Pese a que en el club al que llegó en septiembre de 2017 jugó poco y nada y no estaba en los planes para el resto del año, tampoco lo querían dejar partir y por eso su desvinculación costó más de la cuenta .

Sin embargo, luego de muchas trabas, el jugador consiguió su cometido y ya firmó su contrato con los albos por toda la temporada 2018. En su presentación como el refuerzo que cerró el equipo de Pablo Guede, el ex Unión Española comentó los problemas que vivió y lo frustrado que se sintió por todo lo que costó concretar su retorno al país.

"El tema es complicado y estresante, como jugador uno quiere estar sano, y busca dar soluciones. Estaba estresado. Lo único que quería era jugar y estar acá. Sentía que me estaban cortando las piernas porque lo único que uno quiere es jugar y estar en la cancha", dijo César Pinares en su llegada al Monumental.

Además, sobre su retorno a Colo Colo, club que lo formó y donde sólo jugó dos partidos oficiales con el primer equipo, aseguró que su gran motivación se dio por el interés que mostraron sobre él: "no lo veo como una revancha, estuve ocho años acá y fue un proceso para mí. Ahora llegó de otra manera y espero demostrar y jugar. Uno se da cuenta cuando hay interés en la persona, eso lo noté y la mejor decisión era esta".

Sobre la lucha que tendrá para ser titular por la gran cantidad de buenos jugadores que hay en los albos, el nuevo refuerzo dijo que "me siento cómodo en cualquier puesto en la mitad de la cancha. (la competencia) va a llevar mi rendimiento al máximo y es una linda disputa. Sé lo que juega Colo Colo, tendré que estar a tono con el club y dar siempre lo máximo".

"Siempre es lindo jugar un torneo internacional (Libertadores), debemos ir paso a paso porque son varios partidos de la Copa y sé que este club quiere ir para adelante. Son hartos y lindos desafíos, lo que voy a aportar son las ganas y después lo que todos han visto de mi fútbol y que fue lo que me trajo hasta acá. Tengo que tener disponibilidad para jugar, quiero ganarme un puesto y si me piden una función que he jugado poco o no la he hecho, debo hacerlo", concluyó Pinares.