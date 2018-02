Chino Ríos no se arrepiente de sus groserías: "A los periodistas les encanta hacerse las víctimas"

Tras el desafortunado ataque verbal a los periodistas deportivos que cubrían los entrenamientos de la Copa Davis, el ex tenista Marcelo Chino Ríos figura en el centro de la polémica y ha recibido cientos de críticas por su actitud frente a los micrófonos.

Ante el silencio de Nicolás Massú, capitán del equipo chileno, y de la Federación de Tenis, fue el propio Ríos quien durante la mañana de este miércoles decidió alzar la voz con respecto a su comportamiento. ¿Pidió disculpas? En ningún momento. Es más, el ex número uno del mundo mantiene su postura y sólo se arrepintió del contexto, pero no de las palabras utilizadas.

"A los periodistas les encanta hacerse las víctimas. Tal vez mis palabras estuvieron fuera de lugar por el contexto en el que estoy ahora (ayudando al equipo de Chile), pero lo que pienso de ellos sigue siendo lo mismo…", sostuvo el ex tenista a través de su cuenta en Twitter.

De acuerdo al texto, Ríos intenta explicar que la frase "Como diría mi amigo Diego Armando, que la chupen todos ustedes", fue dicha como respuesta a las noticias que se publicaron de él durante las últimas semanas. "Me calienta que los periodistas hablen tantas mentiras y nadie los pare", sostuvo.

Con respecto al partido de exhibición frente a Andre Agassi para celebrar sus 20 años desde que obtuvo el número 1 del mundo, el Chino apuntó que "no he ido a La Moneda a pedir apoyo para el exhibición de marzo porque esa exhibición no la estoy organizando yo. La están organizando otras personas hace casi un año".