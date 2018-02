Guede y los diez años de Colo Colo sin avanzar en la Libertadores: “No le carguemos la mano a este plantel”

Colo Colo puso quinta a fondo en materia de refuerzos y en menos de una semana amarró tres nombres: Carlos Carmona, Juan Manuel Insaurralde y César Pinares. Por eso, la ilusión de avanzar en Copa Libertadores es alta, considerando que ya van diez años sin superar la fase de grupos.

En ese contexto, el técnico Pablo Guede fue claro y entendiendo el largo tiempo que hay sin avanzar, pidió no traspasarle toda la responsabilidad al actual plantel: "hay una realidad que no se puede cambiar, son diez años sin pasar a octavos, han pasado 14 entrenadores y más de 50 refuerzos. No podemos dejar de lado la realidad, no le carguemos la mano a este plantel. Seamos realistas, bajemos los decibeles, y el 27 de mayo seremos uno más que no pudo pasar o el que pudo pasar la fase grupal después de 10 años", reconoció el argentino.

Sobre la llegada de los refuerzos y el plantel que tendrán para los desafíos que se le vienen en 2018, el que Jorge Valdivia ha reconocido como corto, Guede expresó que "no sé si es un plantel corto, estamos justos para que todos tengan la competencia que necesitan. Tenemos juveniles que nos van a ayudar mucho y que dependerá de ellos jugar, nadie les va a regalar nada. Tenemos un año bastante duro, con una cantidad de partidos importantes, pero estamos bien equipados. El club hizo todo para tener un plantel competitivo y estoy muy contento porque el club pudo traer lo que quería".

Ante la ausencia del fichaje de un delantero centro, el DT del Cacique manifestó que "Lucas (Barrios), por todo lo que representa, era el nombre. Encontrar otro como él era difícil y por eso no buscamos más delanteros de esas características, creo que tenemos el puesto cubierto. Estoy conforme con los delanteros. Tenemos al Tanque (Paredes), Orellana que hace un trabajo sucio espectacular, Octavio (Rivero) que en 7-10 días lo tengo entrenando bien, el Mago (Valdivia), Jaime (Valdés), Villanueva pueden jugar de punta".

Para finalizar, Pablo Guede reconoció que Carlos Carmona aún debe ponerse a punto para ser titular y Juan Manuel Insaurralde, pese a estar en condiciones, no será utilizado en el partido del sábado ante Antofagasta, a disputarse desde las 12:00 horas en el Calvo y Bascuñan por la primera fecha del torneo nacional 2018.