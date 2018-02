Gonzalo Lama fue autocrítico en la derrota: "Hay cosas tácticas que siento que hice mal en el tercer set"

Gonzalo Lama (405º de la ATP) no pudo en el segundo partido de la serie entre Chile y Ecaudor por la Copa Davis, y cayó derrotado por 3-6, 7-6 y 3-6. El León se mostró apenado por el partido perdido ante Roberto Quiroz, que dejó la serie empatada.

A pesar de haber empezado muy bien, el jugador de origen de palestino decayó en su rendimiento, además pidió atención médica, sin embargo, el aseguró que la derrota no pasó por temas físicos, pero sí por aspectos tácticos.

"El partido estaba muy duro físicamente, se me empezó a contracturar el gemelo y por eso pedí al médico. De las lesiones estoy bien, de la espalda estoy bien, de las muñecas estoy bien", señaló la segunda raqueta de Chile.

Publimetro Chile La garra de Gonzalo Lama no fue suficiente y Ecuador iguala la serie ante Chile El número 2 nacional se inclinó ante Roberto Quiroz y la serie quedó igualada en el Nacional. Todo se define este sábado.

Lama reconoció que tuvo errores en el tercer set:"el partido pasó por temas tenísticos, temas tácticos, en el segundo set pude darlo vuelta y en el tercer set no pude capitalizar lo que había hecho en el segundo. Creo que en el tercer set, parto ganando mi saque y cometo errores muy grandes después que me quiebra en el 2-1. Cometí errores muy graves tácticamente que en este tipo de partidos, que ahora son a tres sets, no te los perdonan".

El chileno y Quiroz se conocen hace años, sin embargo, Lama no está seguro si esto determinó el partido, "Me conoce bien y yo lo conozco bien, estábamos en igualdad de condiciones y pasó lo que pasó. Hay muchos jugadores que nos conocemos mucho, no sabría responder bien".

"Del público nada que decir, me levantó en todo momento, momentos malos y momentos buenos, y siempre sentí la energía de ellos. Duele perder cuando el público está tan involucrado contigo, pero me encanta jugar acá en el Nacional, la gente chilena tiene algo especial, me bancaron siempre y la verdad, estoy muy agradecido de ellos", cerró Gonzalo Lama.