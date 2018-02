Hoyos se cuadra con Soteldo por su sobrepeso: "A cualquiera que me toquen de mi equipo lo voy a defender públicamente"

Yeferson Soteldo ha estado en el centro de la polémica en Universidad de Chile por su sobrepeso con el que llegó al Centro Deportivo Azul desde Huachipato.

Pese al problema con los kilos, el talentoso volante venezolano recibió un verdadero espaldarazo por parte de su técnico Ángel Guillermo Hoyos, quien salió a defenderlo de las críticas.

"Llegó muy bien y me sorprendió en muchos aspectos y en todas las pruebas. Es un excelente jugador y todos lo han visto. Tuvo vacaciones y es obvio que está permitido sumar un kilo. Los nuestros siempre se fueron con trabajo, pero nosotros no somos responsables de lo de Yeferson porque llegó después", reconoció el técnico de la U.

"La verdad es que en este tipo de cosas prefiero el silencio que hablar. Estamos felices con él. Estamos felices que nos haya elegido a nosotros. Lo vamos a defender, valorar y no vamos a hablar. A cualquiera que me toquen de mi equipo lo voy a defender públicamente aunque me cueste el puesto, nunca dejaré de ser futbolista, mi raza es ser jugador aunque ahora entrene", agregó el argentino.

Pero el entrenador de la U también tuvo palabras para el debut ante Unión Española por el Campeonato Nacional. "Es un equipo que ha llegado en los dos últimos torneos a pelear el título, un equipo sólido que busca ser protagonista del torneo. Va a a ser un partido de resultado incierto, con dos equipos buscando ganarlo", aseguró.

Finalmente, el estratega azul dedicó sentidas palabras el trágico accidente en Mendoza donde fallecieron tres menores de la escuela de fútbol Colo Colo Lo Boza: "Eso es una cosa atroz que nos duele a todos más allá de una camiseta. Somos personas y les mandamos las condolencias, de todo el club y de todos nosotros. Eso es la vida, esto es fútbol, es deporte", reconoció.