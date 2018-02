Un conmovido Jarry y su debut en el Court Central: "Fue emocionante jugar en una cancha con tanta historia"

Nicolás Jarry (95º de la ATP) se mostró feliz tras el triunfo ante el ecuatoriano Iván Endara (597º), en el primer punto de la serie de Copa Davis, que se disputa en el Court Central del Nacional, la que se define este sábado.

El nieto de Jaime Fillol mostró buen tenis en el encuentro ante el dos del Guayas, aunque aseguró que le costó ponerse a tono en el comienzo.

"Trato de bajar las revoluciones, estaba un poco estático en el principio, de a poco me fui soltando, la derecha anduvo bien. Físicamente estoy bien, estoy perfecto, fue un partido corto por suerte, mañana Nicolás (Massú) decidirá quien jugará", sentenció la primera raqueta nacional.

"Siempre hay presión en ganar el primer punto, no es la primera vez que me toca jugar. Son lindas esas presiones, me las gané por estar jugando bien, pude afrontarlo bien, mi oponente (Iván Endara) era de menor nivel y se vio más presionado y nervioso que yo", agregó el 95º de la ATP.

Sobre la nuevo formato, Nicolás Jarry aseguró que los cambios se harán notar en la jornada de sábado:"El cambio se sentirá mañana, son dos sets, hay que estar bien preocupado de entrada. Desde ahora, el primer quiebre importa mucho, más aun cuando los partidos son más cortos, el cambio será mañana, esperemos cerrar la serie".

La emoción de jugar en Ñuñoa

Las condiciones cancha del Court Anita Lizana nunca han estado al 100%, sin embargo, Jarry señaló que está mejor que otras veces: "la cancha estaba bien, no tenemos muy buenas canchas en Chile, porque no se usan mucho y el clima no ayuda, se necesita mucha agua para tener una cancha firme, pero estaba mucho mejor que otras veces. No estaba en buenas condiciones, pero para lo que es Chile, estaba bien, esperemos en algún futuro que mejoren las canchas"

"Fue emocionante jugar en una cancha con tanta historia, nunca había jugado acá. La vez anterior contra República Dominicana no me tocó jugar, así que fue hermoso jugar a público lleno, no me desconcentré y es bueno que la gente se interese en el tenis, ojalá sigan agotando las entradas porque eso ayuda al tenis", complementó.