La tensión que vivió Roberto Quiroz en el partido ante su amigo Gonzalo Lama

Gonzalo Lama batalló y batalló para intentar quedarse con el segundo punto de la serie de Copa Davis entre Chile y Ecuador, válido a la final de la Zona I Americana. Sin embargo, su lucha no salió como esperaba y perdió con la primera raqueta de Ecuador, Roberto Quiroz, quien le ganó por 6-3, 6-7 y 6-3 para igualar la serie y dejar todo el suspenso para este viernes.

El mejor jugador de los del Guayas mostró un buen tenis para doblegar al León en un partido que tuvo la tensión típica de un encuentro de la Davis, pero que también tuvo como agregado que enfrentó a dos grandes amigos: "nunca es fácil jugar con un amigo y más difícil aún contra un gran amigo. Estuve tres semanas en su casa haciendo pretemporada, todos los días compartía con él y con su familia. Sabíamos hace tres semanas que teníamos que jugar y creo que los dos estábamos esperando que llegue este momento".

"Creo que el partido fue bastante tenso, al menos lo sentí en la cancha por parte de él y parte mía, nunca es fácil jugar contra un amigo. Ahora me toca ser un poco egoísta y estoy contento de haber ganado, de haberle dado un punto a Ecuador. Por esto uno trabaja tanto y estoy muy satisfecho por como resolví el partido en la cancha", agregó.

Pero esa misma tensión que le provocó jugar contra un amigo también le permitió sacar ventajas. Es que el conocimiento que tiene Roberto Quiroz sobre Lama lo hizo darse cuenta de los problemas físicos que estaba teniendo el chileno para aguantar la recta final del partido, lo que finalmente le permitió quedarse con el triunfo para igualar la serie de Copa Davis.

"Fue un partido de mucho estrés, tenía que estar enfocado en mi saque y quizás si hubiese ganado en dos sets, hubiese sido distinto. Así es el tenis y no me esperaba menos al jugar contra tipos como Gonzalo (Lama), que le pega fuerte en todo momento a la bola. En el tercer set no me había dado cuenta y le pregunté al capitán (Raul Viver) '¿será que algo le pasa a Gonzalo (Lama)?' y me dijo 'sí, no está bien físicamente'. Traté de aprovechar lo más rápido posible el quiebre y por suerte fue así."

Por otra parte, el capitán del equipo ecuatoriano de Copa Davis, Raul Viver, adelantó los duelos que se vienen este sábado, donde su dirigido Roberto Quiroz, tal como Nicolás Jarry, deberán enfrentar el partido de dobles y el enfrentamiento de singles entre ambos: "están en la misma situación, ambos vendrán de jugar un dobles y un singles, y por ese lado van a estar parejos"