Viana llegó a desestabilizar el reinado de Castellón en Wanderers: "Vamos a pelear el puesto palmo a palmo"

Una de las cosas que celebraron los hinchas de Wanderers tras el empate ante Melgar por la Copa Libertadores fue el redebut de Mauricio Viana en la portería caturra. Después de un año en Sporting Cristal de Perú, el arquero regresó a la quinta región para así sumarse a la Operación Retorno para buscar un rápido retorno a Primera tras descender por su magro 2017.

"No sé cómo explicarte lo que sentí en el estadio el otro día, fue emocionante, estaba como en casa, la gente se portó muy bien, y el estadio se veía hermoso. Por primera vez llevé a mi hijo a que me viera jugar por la camiseta de Wanderers, así que me sentí lleno de orgullo", sostuvo el portero, quien jugó como titular el pasado martes ante los peruanos.

Con respecto el empate que rescataron como local ante Melgar, Viana se mostró tranquilo con el juego del equipo: "no se pudieron conseguir los tres puntos, pero creo que la gente se fue tranquila porque ese es el Wanderers que van a ver de aquí en adelante: el que presiona, el que tiene convicción, el que quiere buscar los partidos y el que no dará ninguna pelota por perdida".

Durante la conferencia de prensa ofrecida a un día de su participación en el campeonato de Primera B, cuando enfrenten este sábado a las 22:00 horas a San Marcos en Arica, Mauricio Viana también analizó la dura lucha que tendrá en la portería de Wanderers con Gabriel Castellón, quien fue titular indiscutido con Nicolás Córdova durante todo el 2017.

"Yo lo quiero mucho y él sabe que la disputa va a estar. Es una linda competencia, la hemos tenido siempre y también es otra de las cosas que me atrajo para quedarme, el saber que vamos a pelear el puesto palmo a palmo. El "Flaco" es un gran arquero, joven aún, así que vamos a pelear día a día y esperando a ver cuál será la mejor opción que tome el técnico", apuntó Viana.