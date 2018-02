Benjamín Benzaquen reveló quién llegará al Challenger de Santiago: "Viene Nicolás Almagro"

Benjamin Benzaquen conversó en exclusiva con El Gráfico Chile, llenó de elogios a Nicolás Jarry y aseguró que es bueno que Gonzalo Lama volviera a jugar en la competencia. El organizador del Challenger de Santiago, dio a conocer a los confirmados para el circuito, entre ellos, se encuentra Nicolás Almagro.

"Estaba descontado el partido de (Nicolás) Jarry. Era absolutamente favorito, cumplió a raja tabla, no llegó a tres sets, su derecha y su saque, al nivel que tiene él, fueron decidoras y realmente marcó diferencia con (Iván) Endara", inició Benzaquen.

El argentino aseguró que Gonzalo Lama le iba a costar, "lo de (Gonzalo) Lama se sabía. Volvía a jugar un partido de Copa Davis, después de mucho tiempo sin jugar tenis competitivo, sin jugar en el circuito profesional y le podía costar como le costó. Lo positivo para (Gonzalo)Lama es que está intacto en cuanto a la cabeza, levanta un segundo set que lo pudo haber perdido, peleó a pesar de haber perdido el primer set y viéndose disminuido hasta este momento, ante su rival".

También señaló que la segunda raqueta nacional está bien mentalmente,"me da la sensación que Gonzalo (Lama) la parte de la cabeza la tiene, lo que tiene que recuperar ahora es el tenis y esto se recupera con partidos. El tema está, en que él empiece a jugar en el circuito, empiece a desarrollar su juego nuevamente en el tour y ojalá ya definitivamente sin lesiones y sin problemas. Que se lo pueda tener jugando libre de problemas que no tienen nada que ver con el tenis, lesiones, el mal de Crohn que tiene".

"El ecuatoriano (Roberto Quiroz) tiene mucho talento, no sé si tanto carácter. Pudo haber ganado antes, en el segundo set incluso y me da la sensación que en los momentos claves del partido, el brazo se le achicó un poco. De todas maneras, pienso que fue superior, tuvo mejores golpes y mejor mano. En el tercer set (Gonzalo) Lama se cansó porque el ecuatoriano supo jugarle en corto, hacerle drop shot, hacerlo ir y venir, sabiendo que no está al 100%", complementó.

Si Chile gana esta serie, podría enfrentarse a Argentina y podría volver el clásico a nivel continental,"el partido todavía no se sabe si se va a jugar en Buenos Aires o en alguna provincia, están esperando el resultado de este match. Si Chile gana la serie, lo más probable es que se juegue en Mendoza, teniendo en cuenta la cantidad de chilenos que podrían pasar y los que viven en Mendoza, para darle un marco de buena vecindad y de mucha atracción al partido. Si gana Ecuador hay que ver bien donde lo quieren llevar, pero Buenos Aires no sería la sede."

"Acabamos de recibir una gran noticia, viene Nicolás Almagro. Está en un intento de recuperación de su tenis, está debajo del puesto 100 (ranking ATP), pero es Nicolás Almagro. Se acaba de inscribir en el torneo de Punta del Este en la semana anterior, así que tendremos los dos campeonatos sudamericanos, los challenger, la figura de Nico Almagro", confirmó para el Challenger de Santiago.

Finalizó con los chilenos que están confirmados para jugar la competición de la capital chilena,"por el lado de los chilenos, tenemos a Christian Garín, Tomás Barrios Vera, Gonzalo Lama y estamos viendo la posibilidad de un cuarto, estamos viendo la posibilidad de Nicolás Jarry, que lo va a hablar este fin de semana con su entrenador."