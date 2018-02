Estreno soñado: Alexis Sánchez anotó en su debut en Old Trafford

Hace un par de semanas, Alexis Sánchez fue presentado como el refuerzo estrella del Manchester United. Desde su debut ante Yeovil Town por FA Cup, el ex Cobreloa comenzó a justificar por qué fue el elegido para ser parte del ataque de los Diablos Rojos.

Y en la fecha 26 de Premier League, Manchester United recibió a Huddersfield Town en Old Trafford. Este era un partido especial para Alexis, debido a que era la primera vez que jugaba el "Teatro de los Sueños", con la camiseta de los Diablos Rojos. Como era de esperarse, el chileno no decepcionó y fue pilar fundamental en el triunfo por 2-0.

El tocopillano jugó como siempre, pidió el balón, las corrió todas, recuperó, generó fútbol e incluso convirtió su primer gol en su nuevo equipo. Además fue el que más remates tuvo a portería rival, ya que lo hizo en seis oportunidades y fue víctima de muchas faltas.

Romelu Lukaku abrió el marcador para el equipo de José Mourinho a los 54', cuando conectó un centro enviado por Juan Mata. Posteriormente, el seleccionado nacional fue derribado en el área y fue el mismo, el encargado de ejecutar la pena máxima. El ex River Plate tiró el penal y se lo atajaron, sin embargo, convirtió su primer gol con los Red Devils, tras el rebote del arquero Jonas Lössl.

Manchester United logró un triunfo que le permite acortar la ventaja de Manchester City, debido a que los Citizens empataron con Burnley. En la próxima jornada de Premier League, deberá visitar a Newcastle United, el domingo 11 de febrero.

FT: #MUFC 2 Huddersfield 0.

Second-half goals from @RomeluLukaku9 and @Alexis_Sanchez secure a deserved victory for the Reds. pic.twitter.com/0sU3zw2xPp

— Manchester United (@ManUtd) February 3, 2018