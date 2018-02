Se acabó la Fórmula E en Chile: Jean-Eric Vergne es el gran ganador del e Prix de Santiago

Una carrera que quedará en la historia del deporte en nuestro país. Este sábado se corrió por primera vez en Santiago, el "ePrix Santiago 2018" es el circuito de la Fórmula E que fue ganada por el piloto Jean -Eric Vergne, del equipo Techeetah.

El trayecto de la primera edición de esta carrera tuvo un recorrido de 2.470 metros, organizado en 37 vueltas. El circuito pasó por la Alameda, el Parque Forestal y otros puntos relevantes de la capital. El pilotó francés fue el más rápido de la competición y se quedó con la corona.

Pero el paso de la Fórmula E por Chile, no estuvo alejado de la polémica. Días antes de la carrera, el director general de la Fórmula E, Alberto Longo habló:"Si no nos quieren, nos vamos. Da igual que tengamos o no tengamos contrato, no nos importa. Nosotros cerramos el quiosco y nos vamos," señaló a El Mercurio ante los reclamos de vecinos.

A pesar de sus dichos días anteriores, Alberto Longo cambió de parecer: "Estamos encantados de estar aquí. Santiago es una gran ciudad que nos ha dado muchísimo apoyo desde el día uno y seguimos absolutamente encantados. Si acá nos quieren, nosotros encantados volveremos. Todo depende del gobierno de turno", finalizó en declaraciones tras la competencia.