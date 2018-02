Ignacio Scocco se graduó de crack tras dejar a siete rivales en el suelo y marcar golazo por River Plate

Atención a los jueces que eligen los candidatos para el premio Puskas de este 2018. La noche de este sábado fue perfecta para el delantero argentino Ignacio Scocco quien con la camiseta de River Plate marcó un golazo que no olvidará jamás en su carrera. El cuadro millonario derrotó por 2-0 a Olimpo y logró regresó a los triunfos en la liga trasandina.

La jornada comenzó bastante bien para el atacante puesto que recién iniciado el segundo tiempo abrió el marcador con un perfecto tiro libre. Tras eso vino el momento de gloria para Scocco: tomó el balón pasada la mitad de cancha, y comenzó a eludir rivales con una facilidad increíble. Las estadísticas dicen que fueron siete rivales que no lo pudieron detener.

Finalmente, el atacante de River Plate se encontró con el ex portero de O'Higgins, Jorge Carranza, a quien también gambeteó de forma magistral. Era su doblete y un gol que actualmente está recorriendo el mundo por su buena fabricación.

"Creo que controlé, giré, cuando paso al primero veo que se me van abriendo los espacios, obviamente con los movimientos de mis compañeros, voy quedando solo y cuando enfrenté al arquero vi que tenía espacio para pasarlo", recordó el jugador tras el partido.

El técnico Marcelo Gallardo en tanto, se mostró feliz y sorprendido con la conquista de su pupilo: "No es normal que se vean ese tipo de goles en el fútbol argentino donde, me parece a mí, es un fútbol de mucha fricción y contacto. No suele pasar que un jugador eluda haciendo un slalom a cuatro o cinco rivales, inclusive al arquero. Par mí fue una exquisitez, una obra de arte, en la cual él manifiesta todo su talento"