Los chilenos no levantan cabeza y suman otra jornada negra en México

A pesar de ser la liga con mayor presencia de futbolistas chilenos, parece que México no quiere nada con nuestros compatriotas puesto que la última jornada de la Liga MX dejó más saldos negativos que positivos. Uno de los primeros saltar a la cancha fue Edson Puch quien a pesar de ser titular, no pudo hacer mucho para que el Querétaro perdiera por la cuenta mínima ante Veracruz. Fernando Meneses no fue citado.

El delantero Ángelo Sagal tampoco tuvo una buena jornada puesto que el Pachuca perdió 3-2 como local ante el Morelia. Mientras el ex Huachipato sufría, Rodrigo Millar y Diego Valdés celebraron que con este que su equipo quedó segundo en el Clausura mexicano tras Monterrey.

A la legión del Necaxa tampoco le fue bien. Matías Fernández, Igor Lichnovsky, Marcelo Allende y Luis Felipe Gallegos empataron sin goles ante el Toluca de Osvaldo González, resultado bastante negativo sigue sin ingresar a zonas de clasificación a los play off.

Otra cancha, dos chilenos, Juan Cornejo y Álvaro Ramos, también lo pasaban mal puesto que el León fue goleado 5-1 por el Monterrey. El ex jugador de Audax Italiano jugó todo el partido mientras que el ex delantero de Iquique, ingresó a los 82'.