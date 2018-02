El temor de Mauricio Pinilla: "No queremos revivir lo del año pasado"

No fue un cumpleaños feliz. Tras perder por 2-1 frente a Unión Española, el delantero de Universidad de Chile Mauricio Pinilla, se mostró enojado por la derrota y espera no repetir el segundo semestre del 2017 donde perdieron la final de Copa Chile y no lograron el título del torneo.

"No teníamos por donde perder el partido. Fue muy parejo, pero terminamos cayendo. Les dimos la oportunidad de crecer y lo hicieron. Siempre manejamos la pelota y con un tiro al arco nos hicieron un gol. Nos faltó confianza e ímpetu", comenzó diciendo el delantero tras terminar el duelo frente a los hispanos.

"Es difícil perder de esta manera. Estamos siempre fallando en lo mismo. Nos ayudamos entre todos en el ataque y siempre nos ayudamos a mejorar", complementó.

Luego hizo una autocrítica sobre la totalidad del equipo y habló sobre las diferencias vistas en cancha frente a los de Santa Laura. "Si falla un defensa, fallamos todos. Hoy falto carácter para quedarnos con el triunfo. Reaccionamos bien, pero no pudimos concretar. El gol de ellos es de otro partido. Estas cosas no le pueden pasar a la U. No queremos revivir lo del año pasado".