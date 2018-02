El "testeo" de la nueva Copa Davis no pasó la prueba

El mundo evoluciona, el deporte también, y la Copa Davis no se queda atrás. El Mundial de Tenis, que se disputa desde 1900, tuvo una drástica modificación en 2018. La ITF decidió comprimir las series. Ahora no se juegan a tres días, sino que a dos. Los partidos no son a cinco sets, sino que a tres. Estas modificaciones experimentales no pasaron la prueba en Chile, donde fueron criticadas.

Luego de la victoria del equipo de Nicolás Massú ante Ecuador, desde ambos bandos se escucharon palabras contrarias al famoso "testeo" que está llevando a cabo la ITF. Las principales quejas, tanto de jugadores, entrenadores y fanáticos, es que al acortar los compromisos a tres parciales se "acabó la mística".

Uno que sabe de Copa Davis es Raúl Viver, capitán ecuatoriano, quien tiene el récord de estar 25 años consecutivos a cargo del elenco tricolor, y quien es contrario a la nueva modalidad.

"Me gustaba más el formato anterior, la antigua Copa Davis con partidos a cinco sets. Lo dije antes de que arrancara la serie y lo vuelvo a repetir ahora. Estuvo todo muy apretado, estábamos muy apurados, sin tiempo para nada, no se podían analizar los duelos. Antes uno estaba más tranquilo y se podía planificar mejor. Insisto, me gustaba más el otro sistema", sostuvo el también ex entrenador de Fernando González.

Viver y Quiroz no quedaron conformes / Photosport

Una visión similar tiene la raqueta número 1 de Ecuador, Roberto Quiroz, quien sostuvo que "el otro formato era definitivamente mejor, porque acá todo se dio muy rápido. Terminaba un partido y ya teníamos que estar pensando en el otro".

Sin embargo, el zurdo sostuvo que "esta modalidad tiene algo bueno, que nos ayuda para ordenar mejor el calendario, porque da más tiempo para llegar al siguiente torneo tras disputar la Copa".

"Se producirán más sorpresas"

En el equipo chileno también hablaron del testeo, y quien tomó la palabras fue Nicolás Jarry, figura en el triunfo chileno por 3-1 en el Court Central del Estadio Nacional.

"Ahora que se terminó puedo decir que fue difícil, va a ayudar mucho a los equipos que tienen una pareja de dobles, en este caso si hubiera estado Julio (Peralta) con nosotros nos habría dado un plus, porque yo no hubiera estado desgastado físicamente para el cuarto punto, pero esta serie no fue así", analizó el 95º del mundo.

El Príncipe, además, cree que el formato nuevo provocará que se den más resultados inesperados.

"Como dijo Nico hay que estar enfocado mucho más tiempo, pueden haber muchas más sorpresas en cada serie, ya en la Davis normalmente hay, por la localía, por público, por todo eso, y ahora haciéndolo más corto van a producirse muchas más sorpresas. Pero a los jugadores nos va a ayudar a no quedar tan desgastados y tener la posibilidad de llegar mejor al torneo de la semana siguiente", dijo.

La nueva Copa Davis no pasó la prueba en Chile.