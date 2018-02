"Pegándole": La "única forma" que encuentran en Inglaterra para parar a Alexis

Alexis Sánchez se está luciendo en su llegada en Manchester United y así lo dejó en claro en su debut en el Old Trafford. Pese a que falló un penal ante Huddersfield, el chileno mostró sus ganas para ir a tomar el rebote y así convertir en su primer partido en el Teatro de los Sueños como Diablo Rojo.

En sólo tres partidos que ha jugado con su nuevo equipo, Maravilla está demostrando por qué los mancunianos lo transformaron en el jugador mejor pagado de la Premier League. Además del típico esfuerzo que ya mostraba en Arsenal, ahora el chileno le sumó más asociación con sus compañeros y mayor contacto y tiempo quedándose con el balón, lo que le permite ser el creador de juego del United, pero también le ha traído otra gran complicación: las faltas que recibe.

Alexis, desde que llegó a Manchester, se ha transformado en el blanco preferido de sus rivales y no por nada ya le han cometido 15 faltas en los tres encuentros que ha disputado. Algo así como una falta cada 17 minutos. Incluso, en el partido ante Huddersfield le pegaron siete veces y se transformó en el jugador al que más infracciones le han cometido en un sólo partido en la presente temporada de la Premier.

Los jugadores contrarios saben que la única forma de pararlo es cometiéndole faltas, tal como asegura Jamie Redknapp, ex jugador de Liverpool. En su columna publicada en el Daily Mail, el actual comentarista deportivo, quien también trabaja en Sky Sports, es claro y titula: "la única manera de pararlo es pegándole". Sin embargo, está claro que no es una misión difícil por todo el repertorio que tiene el tocopillano: "los jugadores no van a pegarle porque gana 600 mil libres por semana, es simplemente porque nadie puede llegar tan cerca de él como para sacarle el balón".

"Cuando Sánchez anda en sus mejores momentos está en una misión: correr con el balón y aterrorizar a los defensas. Luis Súarez era similar (…) Cuando Sánchez fichó dije que era un jugador nacido para el United. No tomará mucho tiempo para que los hinchas también lo piensen y se los gane", concluyó.

Alexis Sánchez está brillando en Manchester United, pero también sufriendo con los golpes. Un costo que tiene ser uno de los mejores jugadores del mundo.