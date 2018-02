Iván Álvarez deja las comunicaciones para volver de lleno al fútbol

El ex futbolista Iván Álvarez decidió dejar los micrófonos para volver de lleno a las canchas. Quien destacara en nuestras canchas con las camisetas de Temuco, Rangers y Puerto Montt, entre otros clubes, ahora se sumó a las divisiones inferiores de Universidad Católica.

A través de su Twitter, el ex delantero informó que se integró a la cantera del club en el que vivió su formación como futbolista y su debut a nivel profesional. "La vida se trata de tomar decisiones y desafíos importantes, desde hoy soy parte del área formativa de la U. Católica", expresó.

El hermano mayor de Cristián Álvarez, actual capitán del primer equipo de la Franja, también manifestó sobre la UC que "voy a estar eternamente agradecido por la formación que me dieron y más ahora que vuelvo, ya no como jugador si no que como profesor (sic)".

Cabe recordar que Iván Álvarez se retiró del fútbol profesional en 2011 (su último equipo fue Rangers) y que durante los últimos años desarrolló una carrera en medios de comunicación, destacando su labor en el Canal del Fútbol, donde ejerció como comentarista en distintas transmisiones y programas.