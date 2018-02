César Pinares cree los tiempos dan "justito" para que debute en Colo Colo por la Libertadores

Luego de autodespedirse de Al Sharjah de los Emiratos Árabes y ser presentado la semana pasada como nuevo refuerzo de Colo Colo, César Pinares mantiene la ilusión de que su pase llegue antes del debut del Cacique en la Copa Libertadores 2018.

"Los tiempos los maneja mi representante (Pablo Lecler), no he querido saber tanto del tema, sólo me preocupo de trabajar duro para sentirme bien físicamente y con la pelolita que es lo importante", reconoció el volante nacional a radio ADN.

"No me da mucha vuelta en la cabeza, trato de concentrarme en lo mío. Lo único que quiero es jugar, quiero estar sano y a punto física y futbolísticamente", añadió.

Publimetro Chile El "súper goleador" Esteban Paredes va por más récords con Colo Colo ante Audax Italiano El artillero del Cacique está en la historia grande del fútbol chileno, y ante los itálicos puede alcanzar un nuevo registro en su bitácora.

Sobre el asunto, el agente del jugador dijo a la misma emisora que "nosotros estamos en la misma sintonía que César con los tiempos. El 21 o 22 (de febrero) podría estar el CTI provisorio. Está en manos de abogados internacionales el tema".

Además, espera ver acción en el amistoso del conjunto popular frente al UTC Cajamarca: "Teniendo un rodaje y dando los tiempos que se manejan con el tema del pase, creo que estaría justito en esas fechas (estreno en la Copa) y obvio que tener minutos y jugar, aunque sea amistoso, sirve mucho. No es lo mismo estar entrenando que jugar, es bueno para ganar minutos y conocer a los compañeros".

Por último, sobre el debut triunfal de los albos en el Campeonato Nacional ante Deportes Antofagasta, Pinares dijo: "El primer partido siempre es importante ganarlo, hay cosas que mejorar, pero el equipo lo sabe, tiene metas grandes y pondrá de todo para poder mostrar aún un mejor nivel".