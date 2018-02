La fiesta de Neymar que causa polémica en Francia

Sabido es el gusto que Neymar tiene por las fiestas y la diversión. Por eso, para celebrar su cumpleaños 26, que fue este lunes, el brasileño no podía fallar y el domingo tiró la casa por la ventana para los festejos.

Con todo el plantel del PSG invitado, distintos técnicos, incluído el que tiene en París, y algunas celebridades, el astro de Brasil celebró a su altura. Pero el festejo, pese a que no molestó a su DT, si cayó mal en el próximo rival de los parisinos, el modesto Sochaux de la segunda división de Francia, quienes vieron como una falta de respeto que se haga una fiesta a dos días del enfrentamiento que tendrán por los octavos de final de la Copa de Francia.

Los jugadores del Sochaux no se guardaron nada contra Neymar por el "ninguneo" por estar haciendo fiestas a pocos días del encuentro. Por eso, el delantero Yoan Touzghar aseguró que el brasileño y compañía no hubiesen hecho tales festejos cumpleañeros si es que jugaban contra Real Madrid: "esto nos da todavía más motivación".

Pero Touzghar no fue el único que sacó la voz por el modesto equipo y su capitán, Florian Tardieu, también salió a cuestionar la actitud que tuvieron desde el PSG: "me disculpan, pero ellos están riéndose de nosotros. Parece ser que ellos ya se sienten clasificados a cuartos de final y todavía les falta jugar con nosotros. Ellos ya se ven allá. Hicieron una fiesta cuando los jugadores deberían estar bien para un partido. No nos respetaron".

Además, Tardieu se refirió a la reacción que hubiese tenido si Neymar le daba una sobrada en el partido, algo que no va a pasar porque el brasileño no fue convocado por Unai Emerey para el partido de este martes, a disputarse desde las 17:05 horas.

"Nunca me gustó el PSG, pero es un partido como cualquier otro. Sólo voy a jugar, no voy a hacer faltas inútiles o insultar a los rivales. Sin embargo, si provocan como lo hizo Neymar contra Rennes, sé que puedo perder la cabeza. No nos pueden mostrar tarjetas innecesarias porque puede ser muy malo para nosotros, pero si Neymar hiciera conmigo lo que le hizo a Gnagnon, que es algo humillante, le diría algo", agregó.