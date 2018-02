Los hinchas del United ya le tienen un cántico a Alexis evocando a vieja gloria del club

Alexis Sánchez llegó a Manchester United como la gran figura del equipo y los hinchas así se lo han hecho sentir. Pese a que sólo lleva tres partidos con la camiseta de los Diablos Rojos, el chileno ya recibe el cariño de los fanáticos y así quedó en claro tras el primer partido que jugó en Old Trafford, el pasado sábado ante Huddersfield por la fecha 26 de la Premier League.

Antes del encuentro, los fanáticos desplegaron un lienzo dándole la bienvenida no sólo a Maravilla, sino que también a sus dos perros, Atom y Humber. Tal como alguna vez lo hicieron los hinchas del Arsenal, los del United, entendiendo el cariño que el chileno le tiene a sus mascotas, también quisieron rendirle homenaje.

Alexis Sanchez banner at Old Trafford. [beIN] pic.twitter.com/Q2MzMS8A3c — Man Utd Channel (@ManUtdChannel) February 3, 2018

Pero los gestos de cariño no terminaron ahí y luego, durante el partido, le dedicaron un cántico. "Alex, Alex Sanchez, Alex Sanchez on the wing (Alexis Sánchez por la banda). Alex, Alex Sanchez, Alex Sanchez on the wing We've got Ali Ali Ali Ali Sanchez on the wing, we've got Ali Ali Ali Ali Sanchez on the wing (tenemos a Alexis Sánchez por la banda", fue el grito de los hinchas de Manchester.

Un cántico que evoca a un legandario 7 que tuvo el club: Willie Morgan, escocés jugó en el United desde 1968 hasta el 75 luciendo el mismo dorsal que hoy tiene el tocopillano, sumó un total de 296 partidos y jugó 34 goles. Su talento por las orillas llevó a que el grupo musical Tristar Airbus le dedique una canción llamada "Willie Morgan on the Wing", la misma que hoy es reversionada para incluir el nombre de Alexis.