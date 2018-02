Carreño y su retorno a la UC: "Llego con más madurez, lo asumo, a lo mejor estaba muy inmaduro"

La Universidad Católica de Beñat San José sólo ha podido concretar el arribo de tres refuerzos, sin embargo el plantel del vasco se ha visto potenciado con el retorno de cuatro jugadores formados en San Carlos de Apoquindo, que estaban a préstamo en distintos equipos nacionales. Y uno de ellos es Jaime Carreño.

El volante mixto estuvo cedido en Everton durante el segundo semestre de 2017, período en el que recuperó la continuidad que había perdido con Mario Salas en la UC. Y gracias a dicho bagaje adquirido en Viña del Mar, el recoletano volvió con mayores credenciales a la Franja y prueba de ello es que se ha ganado la confianza de Beñat para ser titular.

"Volví con muchas ganas. Estoy muy contento de estar acá, de volver a casa. Ojalá pueda sumar la mayor cantidad minutos para afirmarme en el equipo", expresó el ex seleccionado Sub 20 en conferencia de prensa en San Carlos de Apoquindo. "Me hizo súper bien ir a Everton, la gente me recibió súper bien y el técnico (Pablo Sánchez) me dio mucha confianza", agregó.

Publimetro Chile Iván Álvarez deja las comunicaciones para volver de lleno al fútbol Quien se desempeñara durante los últimos años como comentarista en el CDF se integró a las inferiores de la UC. "La vida se trata de tomar decisiones y desafíos importantes", expresó.

Sobre su estadía en la Quinta Región, Carreño destacó que "la gente es muy cariñosa, me sentí como en casa. Aprendí hacer cosas por si solo, vivir en otra ciudad y todo esto me sirvió para volver. Llego a Católica con más madurez, lo asumo, a lo mejor estaba muy inmaduro, pero volví para seguir aprendiendo. Me queda mucho por aprender".

En materia netamente futbolística, el surgido de las inferiores cruzados comentó que "me he sentido bien con el esquema, de las dos formas como lo ha planteado el entrenador me siento cómodo. Jugar al lado de Buonanotte y Aued son jugadores que tienen una experiencia tremenda, te apoyan mucho. Me sentí cómodo, con mucha confianza y espero seguir manteniéndola".