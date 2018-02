Felipe Gutiérrez encontró club y seguirá su carrera en la MLS

El futuro de Felipe Gutiérrez para el 2018 era toda una incertidumbre. Luego de cumplir su préstamo en Internacional, quienes decidieron no utilizar la opción de compra, el seleccionado chileno tuvo que volver a un Real Betis donde no entraba en los planes del técnico. Por eso, a falta de un día para el cierre del libro de pases del invierno europeo, los españoles anunciaron que el jugador había sido desvinculado del club y el panorama se complicaba.

Sin embargo, el ex Universidad Católica encontró club para seguir su carrera futbolística y fichó por tres años con el Sporting Kansas City FC de la MLS, donde será compañero de su compatriota Diego Rubio. En principio, el contrato del mediocampista de 27 años será hasta el 2020, pero dependiendo de sus actuaciones pueden extenderlo hasta el 2021.

Gutierrez has inked a 3️⃣-year @MLS contract with an option for 2021. He will take an international spot on #SportingKC's roster pending receipt of his ITC and P-1 Visa.

— Sporting Kansas City (@SportingKC) February 6, 2018