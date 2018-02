Tagle reconoció posibles nuevas salidas en el plantel de la UC y explicó el caso de Sáez

El plantel de Universidad Católica versión primer semestre del 2018 aún no toma su forma definitiva. Y aquello no pasa por la llegada de nuevos jugadores, de hecho eso está prácticamente descartado, sino que por la concreta posibilidad de sufrir nuevas bajas. Así, al menos, lo manifestó el presidente de Cruzados, Juan Tagle, quien de paso defendió la manera en cómo se ha llevado la conformación del primer equipo de la Franja en el presente mercado de fichajes.

En entrevista con Radio Agricultura, el mandamás de la UC reconoció que "por lo menos por dos jugadores nos han señalado que llegarán propuestas concretas, pero que aún no han llegado, esos son los casos de Carlos Espinosa y Stefano Magnasco. Mientras esas ofertas no lleguen ni se concreten, ellos siguen siendo parte del plantel. Son los dos jugadores que eventualmente podrían salir". Sin embargo, en caso de perderlos, avisó:"tenemos un plantel amplio, aunque la gente no lo crea".

Sobre el delantero del Emirates Club, Sebastián Sáez, con quien Cruzados ha mantenido intensas negociaciones, Tagle sostuvo que "es un jugador que nos interesa, pero su salida está muy compleja y ya no es un tema de pagar o no pagar una cláusula. Si la pagamos, la posibilidad de que se demore su salida y que llegue a mitad del primer semestre es concreta. Es una posibilidad todavía, pero se ve muy difícil que sea para este semestre, podría ser una opción, tal vez, para el segundo semestre".

Bergessio y los jugadores de Colo Colo

Por otro lado, el timonel de Católica recordó el fallido fichaje del argentino Gonzalo Bergessio, quien tenía todo acordado para llegar a Las Condes, pero a última hora prefirió enrolarse en Nacional de Uruguay. "Nunca lográbamos llegar a un acuerdo, siempre había una tensión adicional, no sé si fue porque estaba esperando otra opción o porque no estaba realmente convencido. Nosotros queríamos un jugador realmente comprometido y motivado por venir, él tal vez no tenía ese nivel de motivación", declaró.

En el caso de los arribos a préstamo de Marcos Bolados y Andrés Vilches, ambos pertenecientes a Colo Colo, Tagle expresó que "nosotros fuimos a buscar jugadores y en cada caso buscamos la mejor fórmula para conseguirlos. A los jugadores de Colo Colo que trajimos los fuimos a buscar, fueron jugadores que siempre nos interesaron y la manera de traerlos en este momento era un préstamo con opción de compra y que nos parece que en muchos casos es la forma más inteligente de traer a jugadores".

Más allá de casos específicos, el presidente de Cruzados defendió la estrategia aplicada por la concesionaria de Las Condes en el actual mercado de fichajes. "En la historia de Cruzados se han comprado jugadores, hemos traído jugadores a préstamo y también han llegado jugadores libres. Han llegado de todas las formas, no hay una fórmula mágica, tenemos que ser muy responsables, no estamos en condiciones de comprar el pase de un jugador que está siendo titular en Argentina, Brasil o qué decir de Europa o México", dijo.