La preocupación de David Pizarro: "No estoy dispuesto a hacer un papelón en todo Chile"

Universidad de Chile no está pasando un buen momento y comenzó el campeonato con el pie izquierdo tras caer por 2 a 1 ante Unión Española en el Estadio Nacional. Una derrota que caló hondo en el plantel y que incrementó las dudas que dejaron en la pretemporada, donde no pudieron sumar triunfos.

Los resultados y el juego que está exhibiendo el equipo de Ángel Guillermo Hoyos preocupa a los hinchas azules y también a los propios jugadores del plantel azul, tal como lo dejó en claro David Pizarro. En entrevista con Radio Cooperativa, el Fantasista realizó una dura autocrítica e hizo un llamado a mejorar rápido si es que quieren cumplir sus objetivos de ser campeones y llegar lo más lejos posible en la Libertadores.

"Más allá de los nombres, si el mecanismo no está, será difícil competir. El trabajo que tenemos que hacer como plantel es eso, buscar el mecanismo perfecto para que esta máquina funcione. Cuando la U agarre el mecanismo seremos un equipo fuerte, pero no podemos mentir a la gente, porque son evidentes los errores que seguimos cometiendo y hay que mejorarlos", dijo el mediocampista en la emisora.

"Tenemos un campeonato importante donde somos favoritos, tenemos esa chapa y tenemos que ir al frente con esa categoría. La Libertadores vendrá, pero lo que nos compete hoy son estas cuatro fechas, que seguramente delinearán lo que será el torneo. Tenemos que funcionar sí o sí, porque con el plantel que tiene la U no estoy dispuesto a hacer un papelón en todo Chile. Necesitamos una autocrítica general, que los errores que nos llevaron a perder el torneo anterior se vuelvan a repetir no será bueno para la U", agregó.

Pero David Pizarro no se detuvo ahí y también hizo un llamado a los refuerzos a acostumbrarse lo más rápido posible al equipo para empezar a cosechar buenos resultados: "falta trabajo con la gente que llegó y que sin duda serán un aporte importante (…) Me carga escuchar que hay que darles tiempo, en la U no hay tiempo, en la U es hoy. Lo digo por experiencia propia, en los equipos que llegues tienes que rendir de una, este es un equipo muy grande. Acostumbras muy mal al jugador, por eso en cierta medida se toman su tiempo para instalarse en otras ligas, detesto eso de que hay que darles tiempo, en la U hay poco tiempo y hay fastidio general de la gente".