"Está dejando una marca": En Manchester se rinden a los pies de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez llegó a un lugar en el que siempre soñó estar: Manchester United. Por eso, desde que debutó en su nuevo equipo ha demostrado los deseos que tenía de niño y con sólo tres partidos, donde ya suma un gol y una asistencia, se ha ganado el cariño de los hinchas, la confianza de Mourinho y la atención y elogios de los medios ingleses.

El impacto que ha causado el chileno en su nueva aventura es tal que en Inglaterra ya aseguran que está "dejando una marca", tal como publica y titula este miércoles el diario Manchester Evening, uno de los más importantes de la ciudad, dando motivos de por qué Maravilla ya está impresionando en su paso por Old Trafford. Destacando su sacrificio, entrega, y esfuerzo, los elogios no paran para un Alexis que día a día impresiona en las prácticas a sus compañeros, el cuerpo técnico, y hasta a los empleados del club inglés, quienes no habían visto un jugador que entrenara las horas que él lo hace.

"Alexis Sánchez odia el descanso. Sus ratos libres le dan la oportunidad de pasar tiempo con sus amados perros, Atom y Humber, o su cercana familia, pero la casa del tocopillano está realmente en el centro de entrenamientos (Carrington). Sánchez podrá tener 29 y acostumbrándose más a la importancia de la recuperación en sus años peaks, pero el hambre de triunfo nunca lo ha dejado", escribe el medio inglés.

Incluso, destacan su compromiso para, a pocos días de ser presentado, viajar al modesto Huish Park al partido por la FA contra el Yeovil Town, cuadro de la cuarta división de Inglaterra: "a días de ser revelado oficialmente como nuevo jugador del United, Alexis ya estaba amarrándose los cordones para partir a un viaje a Huish Park, el improbable escenario que tuvo su debut".

"No hay muchos jugadores a los que les guste ser pateados por jugadores de la League Two (cuarta división), especialmente cuando no has sido titular hace 23 días, pero un luchador como Sánchez amó que le tiren el pelo o que sus shorts se ensuciaran (…) El equipo ya se está construyendo en torno a él. Pese a que regularmente pierde la pelota, eso es porque siempre trata de que algo pase con sus fintas o para juntarse con magia con Juan Mata o Jesse Lingard. Sánchez es impredecible y eso es lo que le faltaba al United en los últimos años: una opción que no sea tomar línea de fondo y centrar o mandar pelotazos al delantero alto", agregaron.

Y si esas loas no fueran suficientes, el Manchester Evening prosigue y concluye: "a veces puede ser raro que un jugador probado en la Premier League se acostumbre tan rápido en un nuevo equipo, pero Sánchez, desde la primera de sus tres apariciones, se ve en cada uno de sus centímetros como un jugador del United. Mourinho entendió rápidamente el rol de Alexis y tomó la decisión de sacar a Anthony Martial de la banda izquierda. Tanto ha sido el impacto que Mourinho no tiene intenciones de fichar jugadores de ataque en el próximo verano".