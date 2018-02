Alexis Sánchez se rindió ante su ídolo :"Ronaldo fue el mejor jugador del mundo"

La flamante contratación de Manchester United, el delantero nacional Alexis Sánchez, confesó este miércoles que el ex futbolista brasileño Ronaldo fue el mejor jugador del mundo, a quien considera como uno de sus ídolos.

"Ronaldo, para mí, fue el mejor jugador del mundo y de la historia", expresó Sánchez sobre el Fenómeno.

El tocopillano compartió con el astro brasileño en una actividad de la marca Nike en conmemoración del vigésimo aniversario de uno de sus productos estrella.



Al ser consultado por jugadores actuales, Sánchez elogió a Neymar, Eden Hazard y Pierre Emerick Aubameyang e indicó que "hay grandes jugadores a nivel mundial, hasta me dieron ganas de jugar. Me pone contento compartir con ellos".

