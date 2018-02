En Bitcoin "no todo lo que brilla es oro": Hay que investigar antes de hacer una inversión

Un mundo que se estremece con las noticias, especialmente las que inciden en los mercados de inversión, observa con especial atención lo que sucede con instrumentos financieros como las Bitcoin, que han experimentado bajas en sus estratosféricas cotizaciones iniciales. De llegar a un pico de US $ 21.000, este martes se cotizó en US $ 7183. Al decir de los analistas, Bitcoin no sólo llegó para quedarse, sino que ampliará el número de quienes deseen arriesgarse e invertir en ellas.

"A lo joven de la tecnología Bitcoin en los Estados Unidos, también hay que agregarle que estas se ve influida por períodos de alta volatilidad, frente a las tentativas de regulación gubernamental, tal como sucedió cuando se difundió la noticia que así lo haría el gobierno de Corea del Sur", argumentó Pablo Chávez, gerente general del portal Buda.com

GENTILEZA

"Todos estos factores golpean al precio de Bitcoin. Pero para quienes vaticinaron un efecto burbuja, les diremos que el valor tecnológico implícito en Bitcoin es muy poderoso y en la medida que existan regulaciones que propendan a una mayor transparencia de las operaciones, vamos a estar frente a períodos más estables", comentó el líder del grupo que mantiene operaciones en Chile, Perú y Colombia.

¿Estrategia de bloqueo conjunta?

Frente a un instrumento novedoso como Bitcoin, no pocos gobiernos y corporaciones se han propuesto hacer una "declaración de guerra", frontal a la iniciativa. China decidió comprar operadores privados, a la par de blindar la muralla digital de su tráfico informático.

Pero corporaciones bancarias occidentales, tales como el banco Lloyd de Gran Bretaña o el Grupo Citi de los Estados Unidos, han prohibido a sus clientes utilizar sus instrumentos financieros para transar con Bitcoin, la criptomoneda referencia en su estilo. "Pero además de ella, existen entre 1500 y 2000 más, que no son iguales, ni tienen igual valor. Quizás los grandes bancos están previniendo ataques a su seguridad y cancelar posibilidades de estafa", explicó Chávez.

El analista recomienda informarse, "hacer la tarea. Hay que esperar la paja del trigo. Sentarse sólo en el factor precio de Bitcoin, en mi criterio, es un error. En este mundo de las criptomonedas, no podemos actuar movidos por el miedo y las dudas. Mucho de lo que sucede hoy día, me refiere de inmediato a los años 90, el valor de las franquicias tecnológicas era catalogado como pasajero, como una burbuja".

AP

Mientras el mercado de las criptomonedas en Chile, se adapta a las tendencias mundiales, las autoridades ven con reticencia al instrumento financiero. Tal es el caso del Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Eric Parrado, ha declarado “yo lo tomo con cuidado. Cuando una moneda crece 600% en 10 meses, es para hacerse las preguntas sobre si eso es especulación o no”, aseguró el funcionario.

"Mientras China insista en ahogar a la tecnología, creo que incurre en un error. Por mucho que se blinden, la única forma que tienen de parar este proceso, es apagando la internet. Y eso no es posible. Lo deseable es que los gobiernos realicen las regulaciones que consideren pertinentes, siempre de la mano con todos los actores del mercado. Los gobiernos quieren captar impuestos, los desarrolladores de tecnología queremos crecer y expandirnos, tal como Buda.com espera hacer pronto en América Latina", concluyó diciendo Pablo Chávez.