Diego Rojas y sus semestres lejos de la UC: "Aprendí mucho de mis compañeros y de pelear por otras cosas"

Pese a ser uno de los jugadores con mayor proyección en Universidad Católica, a mitad de 2016 el mediocampista Diego Rojas tuvo que salir a préstamo de San Carlos de Apoquindo, ya que no encontraba lugar en el equipo que por ese entonces dirigía Mario Salas. Pero después de tres meses lejos de San Carlos de Apoquindo, el antofagastino está de vuelta en la precordillera.

Sobre su retorno a la UC después de estar tres semestres en condición de cedido (dos en Everton y uno en Palestino), el volante creativo expresó que "estoy muy feliz de volver a Católica, era lo que estaba buscando, aprendí a valorar a esta institución. En el préstamo aprendí muchos de mis compañeros y de pelear por otras cosas. Estoy muy contento de estar acá".

El futbolista de 22 años remarcó que "me sirvieron de harto los préstamos. En Everton no pude jugar mucho por un tema de una lesión, pero en Palestino sumé hartos minutos y aunque jugamos por no descender me sirvió bastante".

En cuanto a su adaptación al trabajo del DT Beñat San José en Católica, Rojas comentó que "me siento bien, he entrenado bien, el profe tiene diferentes esquemas y uno tiene que adaptarse a lo que el técnico quiera. La verdad es que estoy con muchas ganas de estar en Católica y poder ser un aporte para salir campeón".

Su regreso podría significar la salida de Carlos Espinosa de la UC, el volante que le ganó la pulseada en 2016 cuando el cuerpo técnico de Mario Salas determinó enviarlo a préstamo. Sobre esta paradójica situación, el 10 cruzado estableció que "esto es así, el fútbol es competencia. Carlitos es un muy buen jugador, como todos los que están en el plantel, eso hace muy bien al equipo, la competencia diaria, algunos están entrando, otros quedan en la banca, pero esto es largo y hay que entrenar día a día para poder estar citado y jugar".