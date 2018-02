La crítica de Cavalieri a la constante rotación en Palestino: "Cada seis meses estás empezando de cero"

Palestino, en el último tiempo, viene con una constante durante el mercado de pase: sufre muchas bajas en el plantel y hace una gran cantidad de contrataciones. Cada vez que termina un campeonato, los de colonia se desarman y tienen que volver a armar el equipo, siendo el ejemplo más claro lo ocurrido de cara al Campeonato Nacional 2018: 16 jugadores abandonaron la institución y tuvieron que llegar 14 nuevas caras.

La situación no tiene nada de cómodo al técnico Germán Cavalieri, quien aseguró que la rotación de jugadores no le ayuda a consolidar el plantel: "siempre es malo, es la segunda o tercera vez que nos pasa lo mismo. Tienes que lograr que el jugador se conozca y el tema de la adaptación lleva más tiempo, no son excusas, es algo real. Siempre quieres tener un plantel donde sólo se sumen dos o tres jugadores que hacen falta o que lleguen a reemplazar a los que estuvieron flojos en la temporada anterior, de esa manera puedes consolidar la idea. Acá estás empezando de cero cada seis meses"

Además, pese a que critica la rotación de jugadores en el plantel y a La Cisterna ya han llegado 14 refuerzos, el técnico aún no cierra su equipo de cara al torneo largo que enfrentan y reveló los puestos donde aún necesita un jugador. "Falta un 9 y un contención de características de marca. Cuando armas un equipo no es sólo tener once jugadores, necesitas un recambio y más si es un campeonato largo. Tenemos un desfase entre los chicos que necesitan experiencia y necesitas que estén rodeados de los grandes", dijo.

Palestino comenzó el Campeonato Nacional 2018 con el pie izquierdo tras perder por 2 a 1 al recién ascendido Unión La Calera, por lo que en la segunda fecha, cuando enfrenten a Unión Española en el clásico de colonias, el próximo viernes a las 21:30 horas en Santa Laura, buscarán sus primeros tres puntos y así comenzar a sumar para que su objetivo no sea salvar del descenso como les pasó en el torneo pasado.