El mea culpa de Marcelo Ríos tras insultar a periodistas: "Creí que imitar a Maradona sería gracioso"

Cuando pensábamos que la teleserie que había animado Marcelo Ríos la semana pasada había terminado, el ex tenista nos sorprende este miércoles. Con un discurso bastante diferente al de hace algunos días, Ríos envió una carta al diario El Mercurio para así ofrecer disculpas públicas por sus groseros dichos en contra de los periodistas.

"Me preguntaron algo relacionado con la disputa de Copa Davis y yo contesté una grosería, creyendo que imitar a Maradona resultaría gracioso (…) Lo cortés no quita lo valiente: pido públicamente perdón a todas aquellas personas a las que indebidamente pude llegar a causar alguna ofensa", es parte de la carta que envió Marcelo Ríos al diario nacional.

La publicación llega luego que la Federación Internacional de Tenis castigara al ex tenista con $2,500 dólares por abuso verbal en contra de los periodistas que asistieron a la polémica conferencia de prensa en la previa de la serie de la Copa Davis entre Chile y Ecuador.

Te dejamos deforma íntegra la carta de Marcelo Ríos

"Señor Director:

Cuando alguien me pregunta si lo pasé muy bien en mi carrera de tenista profesional, siempre me sorprendo contestando que no. Si bien es cierto que no tuve momentos para hacer turismo ni participar en fiestas o diversiones como la mayoría de los adolescentes, lo que más daña mis recuerdos es el constante acoso de los medios de comunicación y sus falsedades que solo buscaban vender noticias sensacionalistas, lo cual provocó en mí una mala reacción intentando proteger mi legítima privacidad, y no satisfaciendo así lo que tanta gente demandaba de mi.

El primer error lo cometí cuando metí a todos los periodistas en una sola bolsa y opiné mal de ellos en general. Cuando me llamó Pedro Carcuro y me cobró sentimientos, me di cuenta de que había muchos buenos profesionales en ese medio y que había sido injusto.

El segundo error se produjo la semana pasada, cuando me preguntaron algo relacionado con la disputa de Copa Davis y yo contesté una grosería, creyendo que imitar a Maradona resultaría gracioso.

Grave error. No era la oportunidad y no estaba siendo atacado como comúnmente ocurre.

He tenido tiempo de recapacitar que con mis dichos ofendí a personas que cumplen una labor profesional dignamente y de paso también afecté a sus familiares, amigos y tal vez a estudiantes y profesores de periodismo. Y todo ello porque guardo rencor con solo un puñado de malos profesionales que me han causado daño durante muchos años. Lo cortés no quita lo valiente: pido públicamente perdón a todas aquellas personas a las que indebidamente pude llegar a causar alguna ofensa.

Marcelo Ríos Mayorga".