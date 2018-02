Los detalles del caso Germán Voboril y su desmentido doping positivo por parte de la UC

El futbolista argentino de Universidad Católica, Germán Voboril, tuvo positivo en un control anti doping, sin embargo desde Cruzados salieron a aclarar que aquel caso está dentro de la regla. Al lateral zurdo se le suministró un corticoide restringido en octubre pasado, pero el medicamento había sido previamente autorizado por la Comisión Nacional de Control de Dopaje (CNCD).

A través de la Autorización de Uso Terapéutico (AUT), el ex Newell's Old Boys consiguió que la CNCD le aprobara el uso del medicamento, el que se le suministra para tratar una hernia cervical que le provoca sintomatología. Aquello sucedió en 2017, pero ante los rumores que emanaron sobre un posible positivo en el plantel de la UC, el cuerpo médico de Cruzados salió a explicar la situación.

En compañía de Tati Buljubasich, el Dr. Fernando Yáñez, Jefe del Cuerpo Médico de #LosCruzados, desmienten rumor de doping positivo. pic.twitter.com/9GcPlhXpv1 — Universidad Católica (@CruzadosSADP) February 7, 2018

"Germán Voboril tuvo una solicitud de exención terapéutica, que significa una patología médica que requiere tratamiento de un fármaco que está en el listado de los medicamentos restringidos. La solicitud fue hecha por un médico ajeno al plantel profesional, enviado con toda la información a la Comisión Nacional Antidoping, y fue evaluada y aprobada por los expertos de la comisión", explicó el jefe del cuerpo médico de la UC, Fernando Yáñez.

En base a lo mismo, Yáñez enfatizó que "nosotros tenemos la constancia formal por escrito de la aprobación de la AUT, que es la autorización para usos de fármacos, por lo tanto no existe otra condición o situación irregular. Quiero señalarles además que me comuniqué personalmente con el Presidente de la Comisión Nacional Antidoping, Iván Herrera, que me pidió que les reiterara exactamente lo mismo, que le transmitiera al deportista la tranquilidad".

La autorización de la Comisión Nacional de Control de Dopaje (CNCD) a Germán Voboril (@GVoboril) para utilizar un corticoide restringido (tratamiento terapéutico x una hernia cervical) . La solicitud fue enviada el 25/10/17 y la respuesta se le entregó el 28/10/17 #LosCruzados pic.twitter.com/YOn3utrFDb — Pablo Serey Correa (@sereycorrea) February 7, 2018

"El jugador no ha cometido ninguna falta. Se han seguido todas las normas que el reglamento internacional exige y está la aprobación previa al uso del fármaco y previa al día del control, que, por lo demás, fue presentada en la situación de control el mismo día en que fue realizado, por lo tanto, no existe un doping positivo del jugador que hemos mencionado", remarcó.

Además, el doctor que también trabaja en la Roja estableció que "nosotros como norma creemos que las patologías médicas son privadas, pero en este caso es importante probablemente señalarlo: Germán tiene una hernia en la columna cervical sintomática que le generaba sintomatología relevante en el cuello y en su extremidad superior y por lo tanto la manera indicada por el especialista en columna, ni siquiera un traumatólogo, fue ese tratamiento, aprobado por la Comisión Nacional Anti Doping. En caso contrario no hubiera sido aplicado".