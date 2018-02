Beñat San José y la búsqueda de un 9 en la UC: "En el tema del delantero yo no he puesto nombres"

Fichar un centro delantero siempre fue el anhelo de Beñat San José tras su llegada a Universidad Católica. Por eso, Cruzados llevó a cabo intensas negociaciones con los argentinos Gonzalo Bergessio y Sebastián Sáez, sin embargo con ninguno de ellos se llegó a buen puerto. A esta altura el DT de la UC parece resignado a quedarse con lo que tiene, aunque aún mantiene cierta esperanza de sumar una nueva carta para su ofensiva.

"Cualquier equipo de primera y más un grande como Católica tiene que estar abierto al mercado hasta cuando se cierre el libro de pases. En ese aspecto estaremos atentos por si sale algo, pero si no sale nada estamos muy conformes con lo que tenemos", expresó en conferencia de prensa el entrenador de la Franja.

Al ser consultado por el modo en cómo se han barajado las cartas para reforzar el ataque de la UC, Beñat dijo que "la verdad es que el club es el que me ha pasado los nombres", explicando que "yo estoy trabajando partido a partido y en el club saben que son ellos los tienen que hacer ese trabajo y que cuando sepan que puede haber una opción factible para que venga, y que a ellos les gusta, me pasan el trabajo avanzado".

"Siempre respeto en el club en el que estoy y en el tema delantero yo no he puesto nombres pero sí me han pasado y me han parecido muy interesantes. Ahora yo me tengo que centrar en el partido a partido y cuando haya un nombre que pueda estar evolucionado con los procesos del club ellos me dirán y yo daré el visto bueno o no. Con el club siempre vamos a hacer consenso de todo", agregó.

Por otro lado, San José se refirió a las posibles salidas de Stefano Magnasco y Carlos Espinosa, quienes buscarían irse por las escasas opciones que tendrán de sumar minutos. "Los tengo considerados porque son grandes jugadores, otra cosa es que tengo que poner 11 en cancha y nominar a 18. En Católica es complicado elegir, pero ellos siguen entrenando bien. Ahora bien, si ellos o cualquiera tiene una oferta y les interesa tendrían que hablar conmigo o con el club y si para las tres partes es positivo habría que dar un paso. Yo contaré con ellos a pesar de que ahora no tengan minutos", dijo.

Finalmente, Beñat se refirió al caso de Germán Voboril y su desmentido doping. "Tanto yo como el jugador estábamos entrenando, después nos comentaron, pero la confianza que tanto yo como los jugadores tenemos con el club es máxima y sabemos que las cosas se hicieron en el orden correspondiente. Nos avisaron de ese comentario y gracias a Dios no hubo más que eso. Germán es muy maduro y se sabía que estaba todo en regla", declaró.